Про що попереджає імпотенція

Медики з Німеччини стверджують, що імпотенція є сильним індикатором проблем з серцем і судинами. Співробітники Саарського університету довели це в ході дослідження, повідомляє Бі-бі-сі.

Обстеження 1519 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями з 13 країн, що проводилося протягом п`яти років, показало, що для тих з них, хто потерпав ще й від імпотенції, ризик інфаркту був удвічі вищим, інсульту - на 10%, госпіталізації з серцевим нападом - на 20%.

Імпотенція часто буває пов`язана зі звуженням дрібних судин пеніса і вказує на те, що і з більш великими судинами у людини скоро можуть виникнути проблеми.

Голова групи дослідників доктор Міхаель Бем каже, що чоловіків, які звертаються до лікарів з приводу імпотенції, слід обов`язково направляти і до кардіолога.

І навпаки, кардіологи, виявляючи групу ризику, повинні питати пацієнтів не тільки про те, чи курять вони, і на що хворіли їхні предки, а й про їх сексуальне життя, заявив британський уролог Джеф Хеккет.

www.bbc.co.uk