У дитячих лікарнях з'являться окремі місця для батьків

У Москві батькам, що бажають перебувати в лікарні разом з дитиною, буде надаватися окреме місце. Таке нововведення закріплено законом "Про охорону здоров`я в місті Москві", прийнятим Мосміськдумою 17 березня.

"Батькам, які захочуть перебувати в лікарні разом зі своїми дітьми, керівники установ будуть зобов`язані давати таке місце", - цитують РІА Новини голову думської комісії з охорони здоров`я й охорони громадського здоров`я Людмилу Стебенкову.

Дітьми у Росії вважаються особи молодше 18 років, однак, за словами Стебенкової, "йдеться, насамперед, про дітей семи-восьми років".

До цього часу рішення про розміщення одного з батьків разом з дитиною приймалося керівниками медичних установ на власний розсуд.

medportal.ru