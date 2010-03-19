Три небезпечні речовини у дитячій зубній пасті

При використанні дитячої косметики більше 60 небезпечних і неперевірених інгредієнтів можуть потрапляти в дитячий організм (це дані некомерційного дослідження Environmental Working Group (EWG)).

Наприклад, дитяча зубна паста, яку діти так люблять іноді ковтати. Але ж вона може містити досить небезпечні речовини.

Сахарин. Для початку дуже важливе зауваження - сахарин заборонений у багатьох країнах для використання, тому що в перевищеному дозуванні може бути канцероген.

Хлоргексидин. Цей компонент руйнує природну флору порожнини рота, що виконує захисні функції. Це може призвести до руйнування зубів.

Додецилсульфат натрію. Це так званий дешевий піноутворювач, що використовується в шампуні, зубній пасті тощо. Він подразнює слизову оболонку і сушить шкіру. І його ж застосовують для очищення моторів від масла в автомобільній промисловості.

При виборі зубної пасти для дитини, обов`язково уважно вивчіть інгредієнти. І не забудьте запитати поради у свого стоматолога.

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