Івано-Франківщина: перинатальний центр отримав медобладнання
10:19, 19 березня 2010Країна
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Вартість 600 тис грн
Івано-Франківський обласний перинатальний центр отримав нове медичне обладнання для новонароджених вартістю 600 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
Сучасна апаратура закуплена в рамках реалізації українсько-швейцарської програми «Здоров`я матері та дитини», яка реалізується 12-й рік. На Прикарпатті ця програма також діє у медичних закладах Снятинського, Верховинського, Коломийського та Надвірнянського районів.
Програмою передбачено навчання медперсоналу, різноманітні тренінги та вдосконалення надання перинатальних послуг.
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