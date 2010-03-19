Івано-Франківщина: перинатальний центр отримав медобладнання

Івано-Франківський обласний перинатальний центр отримав нове медичне обладнання для новонароджених вартістю 600 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

Сучасна апаратура закуплена в рамках реалізації українсько-швейцарської програми «Здоров`я матері та дитини», яка реалізується 12-й рік. На Прикарпатті ця програма також діє у медичних закладах Снятинського, Верховинського, Коломийського та Надвірнянського районів.

Програмою передбачено навчання медперсоналу, різноманітні тренінги та вдосконалення надання перинатальних послуг.