Чернігівщина: припинено спробу ввезення в Україну метадону

Співробітники Управління СБУ в Чернігівській області припинили спробу ввезення в Україну особливо небезпечного наркотичного засобу - метадону.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

У пункті пропуску "Нові Яриловичі" оперативники спецслужби затримали автомобіль іноземного виробництва, який слідував з території Республіки Білорусь. Під час огляду транспортного засобу під обшивкою багажного відділення у спеціальній схованці було виявлено та вилучено чотири пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору загальною вагою близько півкілограма. За висновками експертів, вилучена речовина є наркотичним засобом - метадоном.

Під час проведення подальших оперативних дій співробітники спецслужби виявили та затримали замовника наркотичного препарату, 47-річного мешканця Черкаської області. Вказаний наркотик він намагався придбати з метою подальшої реалізації.

1 грам метадону на “чорному ринку” коштує майже 400 дол. Вилученого правоохоронцями наркотичного засобу могло б вистачити на виготовлення близько п’яти тисяч наркотичних доз.

Слідчий відділ Управління СБУ у Чернігівській області стосовно затриманих порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. Триває слідство.