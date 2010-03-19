Як розпізнати, що делікатес несвіжий

Свіжі устриці, фуагра, морепродукти - в сучасних українських супермаркетах зараз можна знайти практично всі делікатеси, присутні в меню гастрономічних ресторанів. Але, як не помилитися у виборі, прийнявши зіпсований сир за благородну цвіль?

Розповідає шеф-кухар Олексій Міллер, провідний Кулінарних майстер-класів:

Кожен продукт від постачальників обов`язково має сертифікат якості, в якому прописується термін придатності.

Для непрофесіонала ж важливо насамперед підключити свій нюх. Перша ознака зіпсованого продукту (будь-якого, не тільки делікатесу) це запах. Це стосується і сирів, які бувають природно ароматні, головне не вловити різкого аміачного запаху - це перша ознака того, що сир залежався. Також практично у всіх зіпсованих сирів з`являється слизька оболонка.

У сиру Рокфор, наприклад, гіркий смак, говорить про те, що сир потрібно викинути.

Фуагра по закінченню свого терміну втрачає свій колір, стає бліда, слизька і з запахом кисляку.

Якісна риба повинна бути з червоними плавниками і ясними, як скельце очима.

Що стосується креветок, лобстерів, омарів, то зіпсовані або переморожені вони починають смердіти, достатньо понюхати під хвостом і стає все ясно.

З устрицями складніше, ідеальний постачальник вранці зі свіжими устрицями вилітає на літаку і до вечора вони вже у вас на столі. Устриці зберігаються не більше 7 днів. Перша ознака того, що устриці померли - це прочинена раковина. Всередині устриці має бути вода, якою вони харчуються, відповідно, якщо раковина порожня, то й харчуватися їй нічим.

Що стосується самостійного приготування делікатесів, тут теж є свої нюанси.

Наприклад виноградні равлики Ескарго, до речі дуже корисні під час дієти, тому що вони на 70% складаються з білка і зовсім не містять жиру, важливо вміти приготувати так, щоб не зіпсувати собі апетит і не викликати нудоту у оточуючих. Для початку важливо використати їстівні равлики. Не можна готувати тільки що зібраних молюсків, тому що вони можуть містити отрути, з`їдених рослин. Треба, щоб вони кілька днів «відлежалися» у ємності з водою.

Важливо не помилитися у виборі, якщо ви вирішили приготувати щось незвичайне або здивувати своїх гостей дорогими делікатесами!

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