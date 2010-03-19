Псоріаз - ознака смертельної хвороби

Псоріаз - одне з найпоширеніших шкірних захворювань на землі. До недавнього часу було прийнято вважати, що ця невиліковна хвороба не належить до смертельно небезпечних, проте на підставі нових даних можна зробити висновок, що псоріаз є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів і інсультів.

Дані, отримані данськими лікарями, можна інтерпретувати зовсім інакше - псоріаз розвивається в організмі, в якому з`являються проблеми з судинами та серцем. Не псоріаз підвищує ризик смерті, а є лише ознакою смертельного захворювання!

Данські фахівці протягом десяти років (з 1997 по 2007 рік) вивчали близько 40 тис осіб, хворих на різні форми псоріазу. Виявилося, що наявність шкірної патології збільшує вірогідність розвитку у пацієнта інфаркту міокарда в середньому майже на 24%. При цьому ступінь ризику варіює залежно від тяжкості шкірних проявів. Так, у осіб з легшими формами імовірність виникнення інсульту оцінюється в 19%. Тоді як у хворих з середньотяжкими і тяжкими формами псоріазу ця цифра дорівнює вже 45%. Іншими словами, фактично кожному другому пацієнту з важким псоріазом загрожують серцево-судинні хвороби.

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