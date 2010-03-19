У Перу стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,8 стався сьогодні вночі за 370 кілометрів на південний схід від столиці Перу Ліми.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Даних про постраждалих та матеріальні збитки немає.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 70 кілометрів на північ від міста Пукіо на глибині 101 км.

У серпні 2007 року в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 7,9, в результаті якого загинули близько 600 осіб.

Перу знаходиться в зоні Тихоокеанського "вогняного поясу", де реєструється 85% всіх підземних поштовхів у світі.