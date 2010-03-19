Вчені змусили ракові клітини старіти

Зазвичай клітини пухлини швидко ростуть і розмножуються поділом, минаючи нормальний процес старіння.

Проте під час дослідів над лабораторними мишами з`ясувалося, що блокування гена Skp2 викликає старіння: в результаті клітини перестають ділитися, за рахунок чого і зупиняється процес розвитку пухлини. При цьому дезактивація цього гена не порушує нормальну роботу інших клітин.

Вчені блокували Skp2 у генетично модифікованих гризунів з раком простати. Коли лабораторним мишам виповнилося шість місяців, дослідники помітили - ракові клітини почали старіти.

Аналогічний ефект спостерігався при "замиканні" Skp2 в уражених тканинах простати людини.

"Виключення" Skp2 при комбінованому лікуванні з використанням ліків допоможе в лікуванні та попередження раку, впевнений П`єр Паоло Пандолфо з Гарвардської школи медицини в Бостоні.

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