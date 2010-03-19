У Луганську під час пожежі в будинку постраждали 5 осіб

У Луганську під час пожежі в приватному житловому будинку постраждали 5 осіб, з них одна дитина, 2002 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа у будинку по вул. Оборонній, 82, виникла вчора о 22.50.

Постраждалих з отруєнням продуктами горіння та опіками 1-3 ступеню госпіталізовано до обласної лікарні.

О 00.10 19 березня двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.