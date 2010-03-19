У Луганську під час пожежі в будинку постраждали 5 осіб
13:14, 19 березня 2010Країна
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Отруєння та опіки 1-3 ступеню
У Луганську під час пожежі в приватному житловому будинку постраждали 5 осіб, з них одна дитина, 2002 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа у будинку по вул. Оборонній, 82, виникла вчора о 22.50.
Постраждалих з отруєнням продуктами горіння та опіками 1-3 ступеню госпіталізовано до обласної лікарні.
О 00.10 19 березня двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.
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