Україна і Словаччина об’єднають зусилля для попередження повеней

Відбулася телефонна розмова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президент України, глави держав обговорили необхідність об’єднання зусиль для попередження можливих повеней.

«З огляду на те, що у прикордонних районах існує реальна небезпека повеней, спільними зусиллями нашим країнам вдасться зробити більше, ніж поодинці», – наголосив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував скоординувати роботу урядів України та Словаччини для ефективної протидії паводкам та ліквідації їх наслідків, а також провести позачергове засідання словацько-української комісії з цих питань.

У свою чергу І.ГАШПАРОВИЧ зазначив, що у Словаччині проблема загрози підтоплень певних територій виникає щороку, і погодився з думкою Президента України про необхідність об’єднання зусиль з метою недопущення людських жертв і матеріальних збитків.

Президент Словаччини висловив готовність співпрацювати з українською стороною в цьому питанні.

Нагадаємо, що напередодні Президент України мав телефонну розмову з Президентом Угорщини, в ході якої було домовлено про координацію зусиль щодо попередження повеней і боротьби з їх наслідками.

Президент України продовжує працювати над створенням спільного європейського штабу з попередження наслідків та допомоги потерпілим від можливих повеней. Найближчим часом В.ЯНУКОВИЧ планує обговорити це питання з президентом Польщі.