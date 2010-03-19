Як поводитися під час повені?

Міська влада Києва оприлюднила на своєму сайті Пам’ятку щодо дій населення під час проходження повені та паводку, підготовлену Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, а також номера телефонів оперативних чергових служб та рятувальників.

Так, у випадку загрози виникнення повені, паводку населенню міста рекомендується, перш за все, уважно слухати інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції про порядок дій. Важливим є зберігати спокій. Про ситуацію необхідно попередити сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

Дізнатися про місце збору мешканців для евакуації можна буде у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування. При зборі до евакуації необхідно підготувати документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування та медикаменти на декілька днів. Все слід скласти у валізу і зберігати у водонепроникному пакеті. Рекомендується більш цінні речі та продукти харчування перенести на верхні поверхи або підняти на верхні полиці.

Крім того, необхідно від’єднати всі споживачі електричного струму від електромережі та вимкнути газ.

Якщо неможливо негайно евакуюватися з зони раптового затоплення, то слід піднятися на верхні поверхи або на горищні приміщення і залишатися там до прибуття рятувальників.

У випадку потрапляння у воду рекомендується зняти з себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу предмети, за допомогою яких можна утриматися до одержання допомоги.

Під час рятувальних робіт слід проявляти витримку і самовладання, суворо дотримуватися вимог рятувальників. Фахівці застерігають, що не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т.д.), оскільки це загрожує безпеці рятувальників і тих, хто підлягає врятуванню.

Після повені чи паводку господарям рекомендується спершу переконатися, що житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, що відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття. Фахівці радять не користуватись електромережею до повного осушення будинку; обов’язково кип’ятити питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені; просушити будинок та провести ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території.

Рекомендується здійснювати осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об’єму води на добу. Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.

Що стосується продуктів харчування, в т.ч. консервації, які були підтоплені водою під час повені, то спеціалісти радять позбавитися них і не вживати.

В разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації мешканці столиці можуть телефонувати до: чергового Київської міської державної адміністрації за тел: 278-40-83, 254-14-02; в оперативну чергову службу Головного управління з питань НС за тел. 430-50-10, факс: 430-81-31 та у Київську службу порятунку за тел. 430-37-13.