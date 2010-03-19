100-річна киянка стала матір'ю-героїнею

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв почесне звання “Мати-героїня” 100-річній пенсіонерці.

Відповідний указ глави держави №393/2010 від 19 березня 2010 року розміщений на офіційному сайті Президента.

Звання присвоєно за материнську самовідданість, активну життєву позицію та з нагоди 100-річчя від дня народження Ірини МОТОРЕНКО, яка проживає в Києві.