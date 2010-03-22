В Україну надійшло гуманітарної допомоги на 56,5 млн. дол.

В Україну в 2009 році надійшло гуманітарної допомоги на суму 56,5 млн. дол. США, повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України.

Гуманітарна допомога надходила з Німеччини, США, Нідерландів, Норвегії і Швеції. Основними у структурі товарів, увезених на територію України, були одяг, медико-хірургічні меблі, друкована продукція і періодичні видання, дитячі іграшки і транспортні засоби.

Надходження гуманітарної допомоги оформлене на адреси 697 благодійних фондів і організацій.

Зокрема, торік у Київську область надійшло 18% усієї гуманітарної допомоги, 11% - у Львівську область, по 10% - у Волинську і Закарпатську області.

У Держмитслужбі також зазначили, що в 2009 р. в Україну як гуманітарну допомогу ввезено 319 одиниць легкового автотранспорту.

Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька, Київська регіональна і Тернопільська митниці здійснили минулого року найбільше оформлень такого транспорту. Лідируючі країни-донори, з яких надходить легковий автотранспорт в Україну, - це Німеччина, Польща, США, Литва, Чехія.