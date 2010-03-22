Чоловікам радять вживати більше магнію

Для чоловіків збільшення споживання магнію, який можна знайти в зелені, горіхах і бобах, здатне значно зменшити ризик виникнення раку товстої кишки. До такого висновку прийшли японські учені.

Раніше експеримент на тварин показав здатність магнієвих біодобавок значно знижувати експериментально викликані ракові пухлини на товстій кишці, пише The Globe and Mail.

Справжнє дослідження, в якому взяли участь 87117 японців і японок у віці 45 - 74 років, тривало вісім років. Метою його було визначити, чи може дієта, насичена магнієм, понизити ризик розвитку раку товстої кишки.

Чоловіки, які споживали щонайменше 327 міліграм магнію в день, на 52% менше були схильні до розвитку раку, в порівнянні з тими людьми, в чиїй дієті було менше 238 міліграм магнію. При цьому, споживання магнію ніяк не було пов`язане з розвитком раку у жінок.

Варто відзначити, що учені вже говорили про дивовижні властивості магнію. Він захищає від високого кров`яного тиску, оберігає від серцевих захворювань, діабету другого типу, мігрені і остеопорозу.

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