Гвоздика - найкорисніша спеція

Іспанські учені на чолі з Джуаною Фернандез-Лопез з іспанського Університету Мігеля Ернандеза назвали гвоздику найкориснішою спецією через великий вміст фенольних сполук - натуральних антиоксидантів.

До речі, антиоксиданти відіграють вирішальну роль в збереженні свіжості їжі, а дане відкриття може мати широке застосування в харчовій промисловості - відзначають. Ймовірно, гвоздика буде здатна замінити синтетичні антиоксиданти, які зараз активно використовуються для продовження терміну придатності продуктів.

newsru.com