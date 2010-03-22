Гвоздика - найкорисніша спеція
10:36, 22 березня 2010Країна
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Джерело натуральних антиоксидантів
Іспанські учені на чолі з Джуаною Фернандез-Лопез з іспанського Університету Мігеля Ернандеза назвали гвоздику найкориснішою спецією через великий вміст фенольних сполук - натуральних антиоксидантів.
До речі, антиоксиданти відіграють вирішальну роль в збереженні свіжості їжі, а дане відкриття може мати широке застосування в харчовій промисловості - відзначають. Ймовірно, гвоздика буде здатна замінити синтетичні антиоксиданти, які зараз активно використовуються для продовження терміну придатності продуктів.
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