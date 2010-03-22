У Донецькій області виявили товари небезпечні для здоров'я

У Донецькій області в 2009 році Головним обласним управлінням у справах захисту прав споживачів було встановлено 3 тис. 587 фактів реалізації товарів, що не відповідають вимогам чинних стандартів і небезпечних для здоров`я споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному Донецькому обласному управлінні у справах захисту прав споживачів. Згідно повідомлення, у зв`язку з цим була забракована і заборонена реалізація більше третини товарів, перевірених на якість, на суму 16,6 тис. грн.

У управлінні підкреслили, що контроль якості продуктів харчування і товарів народного споживання, що виробляються в області, а також які ввозяться з інших областей та з-за кордону, і що реалізуються в підприємствах всіх форм власності, є одним з ключових питань в роботі управління.

Аналіз діяльності управління в січні-лютому поточного 2010 року свідчить, що ситуація на споживчому ринку не стабілізувалася, кількість порушень не зменшується.

Так, в нинішньому році в регіоні було перевірено 973 суб`єкти господарської діяльності, де було встановлено 11 тис. різних порушень вимог законодавства по захисту прав споживача. В результаті перевірок забраковано товарів на суму 5,3 тис. грн, або 41% від загального числа перевірених товарів.

За порушення до адміністративної відповідальності за перші два місяці року притягнуто 358 осіб, які оштрафовані на 48 тис. грн. До підприємств-порушників застосовані економічні санкції на суму 225 тис. грн.

Залишається проблемним в регіоні питання якості продукції, що випускається міні-пекарнями приватних і малих підприємств, де в основному застосовується прискорений метод технології з використанням хімічних добавок, розпушувачів, імпортних консервантів, зазначили в управлінні. Вироблені при цьому вироби відрізняються збільшеним об`ємом, але зниженою харчовою цінністю і калорійністю, а ціни – вище на 5-30%.

Крім того, в торгівлі автомобільним бензином також мають місце порушення вимог законодавства по захисту прав споживачів. В ході перевірок встановлюються факти реалізації бензину, що не відповідає вимогам стандартів (із заниженням октанового числа), допускаються і випадки недоливів.