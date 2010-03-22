Цукор робить зелений чай кориснішим

Зеленый чай корисно пити з цукром, пише medicinform.net. Виявляється, цукор допомагає організму краще засвоювати антиоксиданти, що містяться в чаї, — катехіни, які захищають від раку, діабету, інсульту і серцевих захворювань.

Раніше вважалося, що додавання цукру в зелений чай значно знижує корисні властивості напою. Проте в ході нових експериментів учені виявили абсолютно протилежний ефект: "шкідливий" цукор в комплексі із зеленим чаєм стає корисним.

Чай, в який доданий цукор, в 3 рази збільшує інтенсивність всмоктування катехинів, що знаходяться в ньому.

smachno.ua