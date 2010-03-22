Цукор робить зелений чай кориснішим
11:04, 22 березня 2010Країна
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Захист від раку, діабету, інсульту...
Зеленый чай корисно пити з цукром, пише medicinform.net. Виявляється, цукор допомагає організму краще засвоювати антиоксиданти, що містяться в чаї, — катехіни, які захищають від раку, діабету, інсульту і серцевих захворювань.
Раніше вважалося, що додавання цукру в зелений чай значно знижує корисні властивості напою. Проте в ході нових експериментів учені виявили абсолютно протилежний ефект: "шкідливий" цукор в комплексі із зеленим чаєм стає корисним.
Чай, в який доданий цукор, в 3 рази збільшує інтенсивність всмоктування катехинів, що знаходяться в ньому.
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