У Києві працюватиме безкоштовний пересувний флюорограф

У вівторок, 23 березня 2010 року, об 11:30 в УНІАН ропочнеться прес-конференція щодо старту акції з безкоштовного флюорографічного обстеження киян та гостей міста. В період з 25 березня до 1 травня команда професійних лікарів-рентгенологів працюватимуть у місцях найбільшого скупчення людей. Кожен бажаючий зможе безкоштовно зробити флюорографію, отримати знімок та рекомендацію лікаря. Мета акції – збільшення рівня виявлення туберкульозу та підвищення інформованості населення щодо захворювання.

Учасники прес-конференції:

- Ірена Кільчицька, заступник голови КМДА

- Тетяна Білик, керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»

- Василь Петренко, д. мед. н., зав. каф. Національного медичного університету ім. Богомольця, головний позаштатний фтизіатр м. Києва

- Отто Стойка, головний лікар Київського міського центру здоров’я

Довідка:

Пересувний ФЛГ-кабінет працює в Донецькій області з жовтня 2008 року. Флюоромобіль придбано фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» у рамках реалізації «Програми з подолання епідемії туберкульозу у Донецькій області у 2007-2011 рр.».

Дата та місце проведення прес-конференції:

23 березня, 11:30-12:30

ІА «УНІАН», вул. Хрещатик, 4, 2-ий поверх, конференц-зал

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