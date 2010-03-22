Кольоротерапія для вагітних

Колір здатний впливати на настрій і почуття людини, а емоції, у свою чергу, здатні впливати на фізичне здоров`я.

Вагітній жінці підійдуть найбезпечніші методи кольоротерапії для самостійного використання. Вона служить прекрасним засобом для розслаблення і відпочинку вдома або на роботі. Наприклад, удома ви можете оточити себе предметами необхідного кольору, а на роботі просто заплющити очі і уявити необхідний вам колір.

Надягайте білу білизну - білий колір під одягом служить фільтром і забезпечує поглинання організмом потрібного відтінку.

Які ж кольори і яким чином можуть бути використані під час вагітності?

1. Оранжевий колір - ефективний при небезпеці викидня. Уявіть, що ковтаєте оранжевий потік, який проходить крізь ваше тіло в статеві органи і йде в землю.

Оранжевий допомагає при депресії. Уявляйте, що дихаєте цим кольором, вдихаючи його повністю в себе.

До кінця вагітності, ви можете стимулювати лактацію за допомогою яскравого оранжевого - уявіть, що сидите під оранжевим водоспадом.

Проте потрібно дотримуватися однієї обережності в роботі з цим кольором - він ефективний вранці і вдень, а ось увечері через його сильну енергію може виникнути безсоння.

2. Блакитний колір - добре використовувати, якщо ви маєте страх або неспокій. Уявіть, що ви купаєтеся в блакитному і все ваше тіло залите цим кольором.

3. Синій колір - рекомендується при безсонні. Вдихайте в своїй уяві насичений синій і хай все ваше тіло наповнюється ним. Щоб підсилити дію, встановіть в спальні слабкий світильник, що випромінює синій колір, і використовуйте синю постільну білизну.

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