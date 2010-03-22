Торік на Кіровоградщині від СНІДу померли 15 осіб

У минулому році на Кіровоградщині внаслідок ускладнень після синдрому набутого імунодефіциту померли 15 людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу повідомила в.о. заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Галина ПАСТУХ.

За її словами, торік в області проживали 132 хворих на СНІД та 1181 громадянин з ВІЛ-інфекцією.

Г.ПАСТУХ підкреслила, що існує низка проблем у справі протидії туберкульозу та СНІДу. В деяких районах бракує або взагалі відсутні тест-системи з визначення ВІЛ, не вистачає туберкуліну, лабораторного обладнання та кваліфікованих лікарів. Медичні заклади гостро потребують нових стаціонарних та пересувних флюорографів. У 2010 році в області було обстежено 32,6 тис. громадян та закуплено препаратів профілактичної антиретровірусної терапії на суму 1,3 млн. грн.

За словами Г.ПАСТУХ, фінансування програм боротьби з туберкульозом також є недостатнім. Як приклад, у Новгородківському районі торік на вирішення цієї проблеми було виділено всього 400 грн.

Водночас, вона подякувала обласним благодійним організаціям за інформаційну та просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання поширенню туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.