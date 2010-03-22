Як позбутися вугрів

Виникнення вугрів може бути викликане генетичними причинами, наприклад, спадковою підвищеною чутливістю сальних залоз. Функціонування сальних залоз залежить від гормональної дії.

Яка дієта? Якщо у вас почали з`являтися вугрі, виключіть з раціону жирні, гострі і солодкі страви, алкоголь і напої, що містять кофеїн. Постарайтеся вживати легко перетравлювані продукти, багато овочів і фруктів і випивати щодня як мінімум 1 літр мінеральної води, яка чудово очищає організм.

Перший похід до косметолога Помилково вважати, що боротьбу з вугрями завжди слід починати з очищення шкіри. Іноді, коли шкіра запалена, пілінг просто протипоказаний, тому що він може викликати розповсюдження інфекції по обличчю. У цій ситуації спочатку слід заспокоїти і дезинфікувати шкіру, нормалізувати функціонування сальних залоз і звузити розширені пори. Процедура очищення шкіри часто дуже хвороблива, тому косметологи прагнуть проводити її дуже обережно і навіть в декілька стадій.

Жодної самодіяльності!

У боротьбі з вугрями будь-яка самодіяльність просто протипоказана. Невмілі спроби самостійно видавити вугрі можуть викликати активні запалення, утворення гнійних інфільтратів з подальшою появою спотворюючих рубців, що важко піддаються лікуванню. Теоретично вугрі повинні зникнути після завершення періоду статевого дозрівання, але люди з жирною і змішаною шкірою можуть страждати на це захворювання протягом всього життя. При легких формах захворювання вугрі зникають досить швидко, хоча можуть з`явитися знов при порушенні рекомендацій лікаря, а також правильного режиму.

Види вугрового висипу Звичайний

Як правило, характеризується появою чорних вугрів або комедонів, які можуть з часом перетворюватися на папули, прищі або коросту - залежно від інтенсивності функціонування гормонів і сальних залоз.

Гнійний

В цьому випадку на шкірі з`являються окремі гнійнички. Якщо відразу ж не почати лікування у дерматокосметолога, справа може дійти до утворення гнійних інфильтратів (що особливо часто трапляється при товстій і жирній шкірі) і в результаті хвороба буде важковиліковна. На шкірі можуть залишитися рубці і пігментні плями.

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