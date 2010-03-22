Одещина: ліквідовано контрабандний канал постачання трамадолу

В Одеській області співробітники СБУ ліквідували канал контрабанди трамадолу, який надходив до України під виглядом інших фармацевтичних товарів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у лютому в ході виявлення джерел незаконного надходження значних партій трамадолу до регіону та встановлення осіб, причетних до цих протиправних оборудок, співробітники СБУ виявили в Одеському морському торговельному порту контейнер, що прибув з Індії на адресу одного з фіктивних підприємств. У контейнері під виглядом фармацевтичних капсул із харчовими добавками знаходились 50 коробок з пігулками наркотичного засобу трамадол (500 тисяч капсул) вагою понад 230 кг.

Засновник фіктивної фірми – громадянин України, дав свідчення, що за 100 грн. просто розписався у документах, а осіб, які звернулися до нього з цією пропозицією, більше ніколи не бачив.

Співробітники СБУ встановили, що реальними організаторами цієї контрабандної схеми були двоє підприємців – директор та головний бухгалтер підприємства з Кременчука, яке реалізовувало фармацевтичні товари через аптечні установи у кількох регіонах України. Наркотичні речовини для подальшого збуту вони розсилали поштовими відправленнями до інших міст на замовлення реалізаторів.

На момент вилучення трамадолу з контейнерів у Одесі ці зловмисники вже проходили в іншій кримінальній справі, порушеній міліцією також за незаконне розповсюдження наркотичних речовин, і утримувалися під вартою. СБУ встановила і довела їхню причетність до контрабандних оборудок та порушила стосовно них ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.