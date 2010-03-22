Одещина: ліквідовано контрабандний канал постачання трамадолу

12:36, 22 березня 2010
Країна
0

Вилучено 500 тисяч капсул

В Одеській області співробітники СБУ ліквідували канал контрабанди трамадолу, який надходив до України під виглядом інших фармацевтичних товарів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у лютому в ході виявлення джерел незаконного надходження значних партій трамадолу до регіону та встановлення осіб, причетних до цих протиправних оборудок, співробітники СБУ виявили в Одеському морському торговельному порту контейнер, що прибув з Індії на адресу одного з фіктивних підприємств. У контейнері під виглядом фармацевтичних капсул із харчовими добавками знаходились 50 коробок з пігулками наркотичного засобу трамадол (500 тисяч капсул) вагою понад 230 кг.

Засновник фіктивної фірми – громадянин України, дав свідчення, що за 100 грн. просто розписався у документах, а осіб, які звернулися до нього з цією пропозицією, більше ніколи не бачив.

Співробітники СБУ встановили, що реальними організаторами цієї контрабандної схеми були двоє підприємців – директор та головний бухгалтер підприємства з Кременчука, яке реалізовувало фармацевтичні товари через аптечні установи у кількох регіонах України. Наркотичні речовини для подальшого збуту вони розсилали поштовими відправленнями до інших міст на замовлення реалізаторів.

На момент вилучення трамадолу з контейнерів у Одесі ці зловмисники вже проходили в іншій кримінальній справі, порушеній міліцією також за незаконне розповсюдження наркотичних речовин, і утримувалися під вартою. СБУ встановила і довела їхню причетність до контрабандних оборудок та порушила стосовно них ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter