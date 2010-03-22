Семиноженко: медицина – це не тільки видатки

20 березня віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО провів робочу нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я, на якій підкреслив необхідність відродження технологічного та інтелектуального потенціалу вітчизняної медицини.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра.

«Медицина – це не тільки видатки. Необхідно максимально заощаджувати державні кошти, розвиваючи власні високотехнологічні виробництва сучасної медичної техніки та українську фармацевтику. Відтворивши інтелектуальний потенціал держави, вже у найближчій перспективі ми зможемо підняти українську медицину до світового рівня», - сказав В. СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр підкреслив, що вітчизняна медицина потребує якісно нового, сучасного підходу.