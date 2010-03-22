В Ісландії через 200 років прокинувся вулкан

Влада Ісландії вимушена евакуювати у неділю понад 500 чоловік, які проживають на півдні країни, у зв`язку з виверженням вулкана, повідомляє NEWS.ru.

За даними місцевих ЗМІ, виверження одного з ісландських вулканів, що знаходиться приблизно за 120 кілометрів на схід від столиці острівної держави Рейк`явіка, почалося у неділю близько опівночі за місцевим часом (4:00 за київським).

"Ми вважаємо, що немає ніякої небезпеки (для жителів) цих територій, але ми ввели в дію план евакуації, і близько 500-600 осіб евакуюють", - заявив представник департаменту цивільної оборони Ісландії Сигургейр ГУДМУНДССОН.

Назва вулкана у повідомленні не згадується. Повідомляється лише, що востаннє він вивергався майже 200 років тому - в 1821 і 1823 роках.