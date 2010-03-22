Львівщина: люди отруїлися випарами лакофарбових матеріалів
13:42, 22 березня 2010Країна
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Серед потерпілих - дитина
У місті Кам`янка-Бузька Львівської області в приватному житловому будинку п’ятеро осіб, з яких одна дитина, отруїлися випарами лакофарбових матеріалів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, всіх постраждалих госпіталізовано в районну лікарню.
За попередніми даними, родина могла отруїтися парами фарб, лаків та розчинників, які в значній кількості зберігалися в будинку.
Причини події розслідуються.
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