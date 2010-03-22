Львівщина: люди отруїлися випарами лакофарбових матеріалів

У місті Кам`янка-Бузька Львівської області в приватному житловому будинку п’ятеро осіб, з яких одна дитина, отруїлися випарами лакофарбових матеріалів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, всіх постраждалих госпіталізовано в районну лікарню.

За попередніми даними, родина могла отруїтися парами фарб, лаків та розчинників, які в значній кількості зберігалися в будинку.

Причини події розслідуються.