У Києві приватизували приміщення медцентру з проблем слуху

Депутати Блоку Кличка вимагатимуть скасування рішення Київради про приватизацію будинку, в якому знаходиться медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» за адресою Володимирська 43 літера ‘В‘.

Як повідомляє прес-служба депутата Київради від Блоку Кличка Валерія КАРПУНЦОВА, ним підготовлено проект рішення, яким передбачається виключення даного об’єкту з «Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки».

Наразі, як зазначає В.КАРПУНЦОВ, вказаний медцентр перебуває під загрозою виселення з будівлі в історичній частині столиці.

За інформацією депутата, як тільки проект рішення стосовно центру «СУВАГ» буде погоджений відповідними комісіями та управліннями Київради, він ініціюватиме, щоб дане питання якнайшвидше було включене до порядку денного сесії Київради.

“Сьогодні хочу звернутися до усіх фракцій Київської міської ради з проханням підтримати Центр та усіх дітей-інвалідів. Адже своїм розпорядженням про передачу приміщення дитячого центру на баланс комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» антикиївська влада поставила під загрозу існування єдиної в Києві та в Україні структури такого профілю”, - заявляє В.КАРПУНЦОВ.

Він також повідомив, що направив звернення до прокурора міста Києва з проханням винести протест на рішення Київради від 8 лютого 2007 року №62/723, за яким центр «СУВАГ» підлягає приватизації.

За словами депутата Блоку Кличка, на сьогодні влада не сприяє, а заважає працювати структурам, аналогічним “СУВАГ”. Він також зазначає, що за десятки років існування медичного центру київські чиновники належним чином не сприяли його розвитку та підтримці, посилаючись на брак коштів у бюджеті. Основними спонсорами були - завод ім.«Артема», фонд «Відродження» Дж. Сороса та посольства Японії і Хорватії.

В.КАРПУНЦОВ зазначає, що кожного року понад 3 тис пацієнтів проходять обстеження та отримують консультативну-діагностичну допомогу в “СУВАГ”. У Центрі проводиться реабілітація за індивідуальними програмами для кожної дитини окремо, оскільки іноді у дітей виявляють не лише втрату слуху та мовлення, але й неврологічні та психологічні порушення.

«Тому я прошу усіх поставитися до проблеми, яка виникла з приватизацією будівлі медичного центру «СУВАГ» з розумінням та докласти максимальних зусиль, аби не допустити незаконної та протиправної приватизації», - звернувся В.КАРПУНЦОВ до чиновників та депутатів.

Як інформують в Блоці Кличка, Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» (Система універсальної верботональної методики слухання «Audition» академіка Губеріни), як єдину в Україні установу такого типу, було створено наказом Головного столичного управління охорони здоров‘я 11 листопада 1991 року після підписання угоди зі всесвітньо відомим Центром «СУВАГ» (м. Загреб, Хорватія). У центрі працюють понад 30 фахівців, серед яких - сурдолороги, психологи, невропатологи та досвідчені сурдопедагоги. Центр має «Міжнародний сертифікат», з правом використання та викладання верботональної методології для створення в Україні подібних центрів. Нині цей заклад працює в статусі юридичної особи та є бюджетною неприбутковою організацією.