Погода на завтра

Завтра, 23 березня, на території України істотних змін у погоді не очікується.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях та Приазов`ї вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на півдні та Закарпатті 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, у західній та південній частині 11-15°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві - вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.