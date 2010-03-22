Рівненщина: міліція та рятувальники МНС ловили чупакабру

Понад 30 мисливців разом з міліціонерами, рятувальниками МНС та працівниками ветмедицини провели облаву на загадкового звіра чупакабру в одному з лісових масивів у Здолбунівському районі на Рівненщині.

Однак, як передає кореспондент УНІАН, облава вона не принесла очікуваних результатів.

Чупакабру було помічено тиждень тому на території сіл П’ятигори та Глинськ Здолбунівського району. Зокрема, невідомий раніше звір напав на 40-річну мешканку села П’ятигори, коли та поверталася увечері з роботи. І хоча звір розірвав їй лише куртку, жінка втратила свідомість з переляку і прийшла до тями лише наступного дня в реанімаційному відділення райлікарні.

А напередодні у селі Глинськ невідомий звір збив з ніг 14-річну дівчину, яка ще й досі перебуває в шоковому стані. У цьому ж селі, розповідають його мешканці, цей загадковий звір два тижні вбивав домашніх кроликів і випивав їх кров. Люди нарахували близько двох десятків таких нападів. На рахунку звіра понад півсотні тварин.

До цього часу фахівці ветмедицини та пошуковці не можуть навіть точно визначити обриси та зовнішність цього загадкового звіра, якого також помічали і в інших регіонах України та за кордоном. Наприклад, у США зоологи навіть створили відповідний муляж, однак його голова там нагадує рептилію (крокодила), тоді як в Україні, згідно зі свідченням очевидців, голова звіра подібна до ведмедячої.

Назва загадкового звіра «чупакабра» дослівно перекладається з іспанської як «висмоктувач кіз». Тобто у цій країні цей звір-мутант нападав на кіз і висмоктував їх кров.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі громадських зв’язків УМВС України в області, відразу ж після повідомлення про напад чупакабри на жінку правоохоронці звернулися до громадян з проханням бути обачними, уникати безлюдних місць та не ходити поодинці.

Аби не допустити подібних випадків, у Здолбунові було створено дві пересувні групи із числа працівників райвідділу міліції, ГУ МНС України в області та громадськості, які вже два тижні проводять постійні оперативно-пошукові заходи у населених пунктах та навколо них.

19 березня разом з правоохоронцями в облаві брали участь місцеві журналісти, а також кореспонденти одного з російських телеканалів. І хоча під час масштабної облави звіра не було виявлено, такі заходи триватимуть і надалі.