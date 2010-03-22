У селі на Житомирщині вода перелилася через дамбу

У селі на Житомирщині через паводок стався перелив води через дамбу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.

Аварія сталася вчора у селі Білки Попільнянського району. Там внаслідок різкого підвищення рівня води в місцевому ставу стався перелив води через дамбу.

Потоком води частково пошкоджене асфальтове покриття автодороги місцевого значення між селами Білки та Мохначка.

Від сьогодні вода з гідроспоруди регульовано скидається через засувки у водосховище села Сущанка в річку Ірпінь.