У селі на Житомирщині вода перелилася через дамбу
16:05, 22 березня 2010Країна
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Пошкоджене покриття автодороги
У селі на Житомирщині через паводок стався перелив води через дамбу.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.
Аварія сталася вчора у селі Білки Попільнянського району. Там внаслідок різкого підвищення рівня води в місцевому ставу стався перелив води через дамбу.
Потоком води частково пошкоджене асфальтове покриття автодороги місцевого значення між селами Білки та Мохначка.
Від сьогодні вода з гідроспоруди регульовано скидається через засувки у водосховище села Сущанка в річку Ірпінь.
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