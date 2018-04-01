Як відрізнити підроблені медикаменти?

Що підробляють Першою виявленою підробкою на російському фармацевтичному ринку був кровозамінник виробництва Красноярського фармацевтичного заводу. Відбулося це в 1997 році. З тих пір кількість фальсифікованих ліків зросла у багато разів і зараз обчислюється сотнями. Згідно недавній заяві замміністра охорони здоров`я Росії, кожен тридцятий медикамент, що продається в наших аптеках, - підробка. Але це офіційні дані. За неофіційними ж, фальсифіковано до 30% всієї фармацевтичної продукції.

Підроблюють і дорогі, і дешеві препарати. Найчастіше це відомі медикаменти з вираженими лікувальними властивостями. Найбільша кількість фальшивок відмічена серед антибіотиків, що особливо небезпечно. Адже подібні препарати приймають при серйозних захворюваннях, нерідко, коли виникає реальна загроза для життя пацієнта.

67% підробок - продукція вітчизняної фармацевтичної промисловості, 31% - зарубіжного виробництва, 2% - прибувають до нас з країн СНД. Найбільші постачальники імпортних підробок - Китай, Індія, Пакистан, Чехія, Польща, Болгарія, Латвія.

Як підробляють Головних прийомів підробки ліків - чотири.

"Ліки-пустушки". У них найчастіше взагалі відсутня лікарська основа. До речі, це не означає, що вони не лікують. Доведено, що на деяких людей плацебо - саме так "ліки-пустушки" називають медики - діють нітрохи не гірше за справжні медикаменти. Теоретично їх вживання безпечне. Хоча, якщо при серцевому нападі прийняти "пустушку", наприклад, нітрогліцерину, все може закінчитися плачевно. Найвідоміший приклад "ліків-пустушок" пов`язаний з антибіотиком сумамедом хорватської компанії Pliva. Кілька років тому ця компанія почала експортувати ліки до Росії. Через деякий час лікарі стали скаржитися, що вони не дають очікуваного ефекту. Представники Pliva купили в декількох аптеках свій медикамент і відправили до Загреба, в лабораторію. Перевірка показала, що в капсулах відсутня активна речовина.

"Ліки-імітатори". Діюча речовина в них зазвичай замінена на дешевшу і менш ефективну. Це найнебезпечніша підробка: немає гарантій, що заміна не виявиться у вашому випадку смертельно небезпечною. Приклад? Будь ласка. Шампунь під назвою Nisaril - двійник відомого Nizoral бельгійській фармацевтичній компанії Janssen Pharmaceutica, але вироблений в Білорусії якимсь Мінським ПК ТОВ "Белкосмекс". Схожі не тільки назва і призначення, але і етикетки - ромб з крапельками в центрі, а також чотириколірний, від білого до коричневого, фон.

"Змінені ліки". У них міститься та ж лікарська речовина, що і в оригіналі, але у великих або менших кількостях. Це теж небезпечно. Вам не гарантуються ні терапевтичний ефект, ні відсутність побічних ефектів.

Подібна підробка була виявлена не так давно в Санкт-Петербурзі. Один підприємець організував у себе на складі підпільне виробництво антисептика хлоргексидину. Лікувальна основа в ньому була, але тільки в набагато більшій кількості, ніж це необхідно. Адже хлоргексидин дуже сильний антисептик. Його передозування загрожує серйозними наслідками.

"Ліки-копії". Найпоширеніший в Росії вид підробки. У них містяться ті ж речовини, що і в оригіналі, і в тих же кількостях. Правда, де і у кого невідомий виробник купив субстанцію для виробництва, невідомо. На перший погляд безневинний, цей вид підробки небезпечніший, ніж "пустушка". Гарантія контролю якості відсутня. Іншими словами, купуючи таку підробку, ви покладаєтеся на совість підпільного фармацевта.

Чому підробляють

Причин багато. Але, мабуть, найголовніша полягає в тому, що фальсифікація ліків - дуже вигідний бізнес. На думку експертів, по прибутковості він стоїть на третьому місці після продажу наркотиків і зброї.

Друга причина пов`язана з тим, що за підробку ліків у нас в законодавстві, по суті, не передбачено кримінальної відповідальності. У Федеральному законі немає навіть терміну "фальсифіковані лікарські засоби". Правда, незабаром все може змінитися. Вже готується законопроект, по якому за підробку ліків даватимуть до 8 років в`язниці, як це роблять, наприклад, в Німеччині.

І, нарешті, посередники. Їх у нас значно більше, ніж, скажімо, в країнах Західної Європи. Закупівлею і розповсюдженням ліків по Росії займаються 2500 дистриб`юторів, в Німеччині - 10, а у Франції - лише 4.

Як відрізнити підробку Хороші фальшивки ні по упаковках, ні на вигляд нічим не відрізняються від справжніх препаратів. Штрих-код, серія і дата випуску, голограма на упаковці викликають повну купівельну довіру. Але, проте, перед вами може бути справжнісінька підробка. Відрізнити її можна тільки за допомогою хіміко-фармацевтичного аналізу. Для цього в 69 регіонах Росії працюють більш як 80 спеціалізованих лабораторій.

Але все-таки більшість підробок виконані не на такому високому рівні, і відрізнити їх можна простому покупцеві. Достатньо уважно розглянути пропоновані вам ліки і супровідні документи. Буває, що вони зроблені неакуратно. Погане поліграфічне оформлення, нечітке гравіювання логотипу, шорстка пачка замість глянсової, інструкція з помилками, відсутність вказівки терміну придатності, не відповідний вказаній на пачці країні-виготівникові штрих-код.

Ще одне правило. Не дивлячись на те, що амплітуда коливання цін на вітчизняному ринку досягає вражаючого розмаху, і вона має обмеження. Ринок не може дозволити собі в два рази понизити ціну. Отже, якщо вам пропонують дуже дешевий препарат, треба не радіти, а проходити повз. У жодному випадку не купуйте ліків на вулиці.

Коли підробки корисні Не так давно в Преторії, столиці Південно-Африканської Республіки, Верховний суд розглядав позов 39 найбільших фармацевтичних компаній світу до уряду країни. Приводом для безпрецедентного процесу став закон, підписаний Нельсоном Манделою при перебуванні його президентом ПАР. Документ цей не тільки наказує державі активно втручатися в цінову політику на ринку ліків, але і створює правову основу для легального випуску медикаментів без ліцензії. По суті, Мандела президентською владою дозволив місцевим фармацевтам копіювати продукцію відомих фірм. Право на життя, записане в конституції, стоїть вище міжнародних законів про захист патентів, вважають прихильники закону. Ситуація в ПАР справді катастрофічна. До 2015 року від СНІДу можуть померти 10,5 мільйона південноафриканців. Ліки, які можуть їх врятувати, існують. Вони привозяться в США і Західній Європі. Але найдешевший курс лікування коштує мінімум 900 доларів в місяць. ПАР пішла по шляху Бразилії, де влада санкціонувала нелегальне копіювання препаратів проти СНІДу, внаслідок чого рівень захворюваності "чумою XX століття" за лічені роки скоротився наполовину.

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