Москва: внаслідок падіння глиби льоду загинула жінка
17:43, 22 березня 2010Країна
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У Москві через падіння глиби льоду з даху загинула жінка.
Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі Росії.
«Сьогодні, 22 березня 2010 року, приблизно о 12 годині, на 56-річну жінку, що проходить біля будинку № 10 по Великому Сухарєвському провулку в Москві, з даху будинку впала глиба льоду. Від одержаної травми голови потерпіла померла в машині швидкої допомоги», - йдеться в повідомленні.
За даним фактом Міщанським слідчим відділом слідчого управління Слідчого комітету по місту Москві проводиться дослідча перевірка. За підсумками перевірки буде прийняте процесуальне рішення.
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