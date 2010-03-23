У Запоріжжі будуть лікувати серце без оперування

У Запоріжжі в міській клінічній лікарні екстреної і швидкої допомоги встановлено обладнання вартістю 300 тис. євро, що дозволяє лікувати ішемічну хворобу серця без хірургічного втручання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на відкритті операційної з новим устаткуванням заступник головлікаря лікарні Юрій ГАЙВОРОНСЬКИЙ повідомив, що уникнути хірургічного втручання хворим на ішемічну хворобу дасть змогу імплантація коронарного стента, яку можна проводити на встановленому обладнанні.

За його словами, ця операція настільки малотравматична, що проводиться під місцевим знеболенням, завдяки чому під час всієї операції пацієнт знаходиться при свідомості і може повідомляти про своє самопочуття і затримувати дихання на прохання лікаря.

Період реабілітації після операції займає всього добу.

"За відсутності ускладнень через день пацієнт виписується із стаціонару. Обмеження знімаються, і людина повертається до звичайного життя, лише періодично з’являється до лікаря за місцем проживання", - повідомив Ю.ГАЙВОРОНСЬКИЙ.

Обладнання в запорізькій міській клінічній лікарні екстреної і швидкої допомоги, за словами лікарів, встановлене за позабюджетні кошти - гроші виділив один з приватних медичних центрів.

Довідка УНІАН. Згідно зі статистичними даними, в Україні щороку медиками фіксується близько 1000 обширних інфарктів на кожні 1 000 000 населення, при яких смертність становить 10%. З урахуванням дрібновогнищевих інфарктів і передінфарктних станів, в рік необхідне проведення до 2 тис. стентувань.