На сьогодні загроза підтоплення існує в 13-ти областях України та м. Києві. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Зокрема, коментуючи заяви деяких експертів, що в разі екстремальної повені можливий прорив дамби Київського моря, і відповідаючи на запитання, чи дійсно існує вірогідність такої катастрофи, Н.ШУФРИЧ зазначив: “Давайте будемо відверті, але разом з тим не будемо провокувати ніяких панічних настроїв. Справді, цього року кількість снігу та льоду дуже велика, найбільша за останні 30 років, але, за підрахунками, вода не буде такого рівня, як 1979 року, і тим більше, як 1931 р.”. За словами міністра, “ускладнити ситуацію може велика кількість опадів найближчими тижнями - дощі, які спадуть на сніг, можуть спровокувати відповідні процеси. Втім, ми сподіваємось, що майбутній паводок буде контрольований”.

Н.ШУФРИЧ відзначив, що у проведенні заходів для запобігання повені МНС орієнтується на прогнози синоптиків, а згідно з ними найближчі тиждень-два не передбачається така кількість опадів, яка становила б додаткову загрозу. “І хоча природа має свої примхи, ми готові до будь-якого розвитку подій і розробили різні варіанти реагування залежно від рівня загрози”, - сказав глава МНС.

За словами Н.ШУФРИЧА, “зараз найбільша проблема – це проходження льоду з Київського моря під столичними мостами. Вже вживаються відповідні заходи, які мають зробити цей процес менш небезпечним, а саме: у п’ятницю проведено безпрецедентну операцію - підняття на Київське море двох криголамів. Ще два криголами знаходяться на чергуванні в акваторії поблизу Києва. Інші спеціальні теплоходи стоять на чергуванні по охороні гідроспоруд від великих шматів льоду на Кременчуцькому, Канівському, Дніпровському, Дніпродзержинському та Каховському водосховищах. Я думаю, що ці заходи дозволять нам контрольовано пропускати лід”.

Крім того, міністр повідомив, що для підриву льоду створено загони піротехніків, а усього в операції забезпечення льодоходу та мінімізації наслідків паводку задіяно більш як 21 тис. рятувальників. Лише від МНС сконцентровано 650 плавзасобів, 200 одиниць інженерної техніки, 3700 одиниць насосного обладнання, 6 гелікоптерів, 3 літаки та 43 пункти життєзабезпечення. За необхідності ми можемо збільшувати цю кількість. Задіяні також підрозділи МВС та Міноборони, повідомив Н.ШУФРИЧ.

На запитання “Чи вже відомі місця, які опинились у зоні ризику підтоплення (як по Україні, так і окремо по Києву), скільки людей орієнтовно проживають у таких небезпечних ділянках і куди їх будуть евакуювати і разі підтоплення їхніх домівок? Чи передбачені на це кошти і у якому обсязі?”, Н.ШУФРИЧ зазначив: “Безумовно, ми навряд чи зможемо зупинити воду там, де традиційно проходить підвищення рівня води. На сьогодні загроза підтоплення існує в 13-ти областях України та м. Києві. Предметом особливої уваги є Західна Україна, але за станом, який ми спостерігаємо сьогодні, ситуація в Карпатах менш загрозлива, ніж у Дніпровському каскаді”.

Глава МНС запевнив: “Ми готові до відселення людей і пропуску льодоходу - органи місцевого самоврядування в координації з МНС забезпечують всі заходи для тимчасового відселення, якщо таке буде необхідно”.