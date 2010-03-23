Київська поліклініка відмовляється від головлікаря

Трудовий колектив дитячої стоматологічної поліклініки в Дніпровському районі Києва вимагає від міської влади скасувати рішення про призначення Наталії ШАПКИ на посаду головного лікаря поліклініки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Києві представники трудового колективу медустанови, зокрема, начальник медичної частини стоматологічної поліклініки Дніпровського району м. Києва Андрій КОЧУК, голова профспілкового комітету стоматологічної поліклініки Ірина НЕЧИТАЙЛОВА і лікар Олег ДІДИК.

Як зазначила І.НЕЧИТАЙЛОВА, з приходом на посаду Н.ШАПКИ в поліклініці почали затримувати виплату зарплати, скорочувати бюджетні ставки. Але разом з тим новий керівник почала робити в кабінетах керівників медустанови дорогі ремонти і виплатила собі премію.

«Рік поліклініка завершила з великими боргами. Через керівництво Наталії Володимирівни у нас були борги на кінець року», - наголосила І.НЕЧИТАЙЛОВА.

Вона заявила, що трудовий колектив обурений ставленням Н.ШАПКИ до працівників медустанови, а також ставленням київської влади.

«Нас не чують. Тому ми намагаємося звернутися до громадськості, прикувати увагу громадськості. Тому що в нашому районі це все намагаються замовчуватися. Може це пов`язано із спорідненими зв`язками Наталії Володимирівни...», - сказала І.НЕЧИТАЙЛОВА.

Юрист Олександр СЛІСАРЕНКО, який представляє інтереси медиків, повідомив, що проблема в поліклініці виникла через те, що згідно зі статутом медустанови, який не змінювався з 2002 р., головлікар призначається безпосередньо трудовим колективом поліклініки, і таким чином була призначена в.о. головлікаря Людмила ІГНАТЕНКО. Водночас, три місяці тому стало відомо про призначення Н.ШАПКИ на посаду нового головного лікаря дитячої стоматполікліники Дніпровського району. Вона була призначена наказом нещодавно створеного Територіального медичного об`єднання, якому підпорядкована поліклініка. Таким чином, на сьогодні обидва головлікарі нібито легітимні через вади в нормативних актах. Ця ситуація розглядається в судах. Але, водночас, Н.ШАПКА вже двічі намагалася здійснити силове захоплення кабінету головлікаря і має дублікат печатки медустанови. Через існуючий конфлікт рахунки підприємства заблоковані, і лікарі не можуть продовжувати нормально працювати, наголосив, у свою чергу, О.ДІДИК.

«Її мета (Н.ШАПКИ - УНІАН) - це оренда з продажем приміщень. Тому що за її керівництва трудовому колективу було сказано звільнити перший поверх, де були розташовані кімнати для переодягання лікарів. Тепер вони переодягаються в роздягальнях 4-5 кв.м з розрахунку на 50-60 чоловік. Причому жінки і чоловіки всі разом», - зазначив лікар.

А.КОЧУК додав, що поліклініка є однією з найбільших в столиці, в ній працює 270 чоловік. Це дві будівлі, розташовані на трьох гектарах землі.

«Питання не в поліклініці - щоб вона існувала і працювала, а вона працює більше 20 років вже і приносить людям користь – питання в тому, щоб продати і перевести в приватні руки», - переконаний начальник медчастини поліклініки.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2001 р. Блок Віталія Кличка повідомив, що звернувся до прокуратури столиці з проханням зупинити дію наказу про призначення Н.ШАПКИ головним лікарем дитячого відділення стоматологічної поліклініки Дніпровського району, яка розташована за адресою вул. П. Запорожця, 20.

У повідомленні Блоку Кличка зазначалось, що Н.ШАПКА є донькою заступника столичного мера Володимира ГОЛОВАЧА.

Також у повідомленні зазначалося, що колектив поліклініки боїться, що приміщення медичної установи з часом може опинитися в приватних руках, і звинувачує Н.ШАПКУ в грошових поборах - нібито, у лікарів навіть вимагали гроші за право працювати. Тому після профспілкових зборів на початку лютого колектив змусив Н.ШАПКУ залишити кабінет головного лікаря, і Л.ІГНАТЕНКО повернулася до виконання своїх обов`язків.