У Китаї божевільний убив 8 школярів

На південному сході Китаю, у провінції Фуцзянь в одній із шкіл чоловік ножем убив вісьмох і поранив п`ятьох дітей, передає Радіо «Свобода».

Напад стався рано вранці біля школи, коли діти йшли на заняття. Чоловік, ім`я якого не називається, затриманий поліцією.

За даними слідства, вбивцею виявився колишній лікар місцевої лікарні, звільнений після того, як йому діагностували душевне божевілля.

Свідки повідомили поліції, що затриманий збирався накласти на себе руки, але заявив, що не має наміру йти з життя сам-один.