Родимки - провісники долі

Родимки, зазвичай, прикрашають людей, якщо не надмірно великі або часті. Відвіку по розташуванню родимок на тілі читали майбутнє людини. Маючи певний досвід, ви теж можете спробувати вгадати, що долею вам визначено!

Родимки на обличчі. Якщо родимка розташована біля зовнішнього краю ока, це говорить про спокійний характер, а також – такі родимки зустрічаються у самовпевнених людей. З правого боку від зовнішнього куточка ока – ознака щастя і ймовірність раннього шлюбу. З лівого боку – важке сімейне життя.

Родимки на грудях. Родимка з правого боку указує на цікаві повороти у вашому житті, з лівого – у чоловіків ознака щастя, у жінок ознака невгомонного темпераменту і прихованої внутрішньої енергії, яку, іноді, потрібно стримувати!

Родимки на спині. Зустрічаються у чесних і благородних людей, але в той же час – у зарозумілих і самолюбних! Чим нижче розташована родимка, тим більше ця людина потурає своїм слабкостям.

Родимки на руці. Родимки на правій руці передбачають успіх у справах, на лівій – матеріальні утруднення.

Родимки на кисті. Такі родимки рідко зустрічаються, і вони властиві людям, що мають таланти, які ведуть їх до успіху.

Родимки на стегнах, сідницях. Передбачають декілька дітей, внуків, здорове, міцне потомство.

newsland.ru