На кожного жителя Миколаївщини - по 20 кг викидів

У Миколаївській області у 2009 році на кожного жителя припадало по 20 кг викидів шкідливих речовин.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

У цілому у 2009 році шкідливі викиди у повітряний басейн Миколаївської області здійснювали 319 підприємств і організацій. Протягом року від їх стаціонарних джерел в атмосферу надійшло 24,4 тис. тонн шкідливих речовин, що на 1,3 тис. тонн (на 5%) менше, ніж у 2008 році.

Окрім того, у повітря потрапило 2,1 млн. тонн двооксиду вуглецю, який призводить до парникового ефекту.

Щільність викидів з розрахунку на квадратний кілометр території області становила 994 кг (1048 кг – у 2008 році). Найбільшого антропогенного навантаження зазнала атмосфера міст Миколаєва і Вознесенська, де щільність викидів на один квадратний кілометр території перевищила середньообласний показник відповідно у 35 і 10 разів.

В середньому одне підприємство області викидало 76,6 тонн шкідливих речовин, що на 0,4% більше рівня попереднього року.

Основними забруднювачами навколишнього середовища області були підприємства переробної промисловості (55% шкідливих речовин від загального обсягу) і транспорту (20%).