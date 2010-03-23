Модні чоботи шкідливі для здоров'я

Модні чоботи "угги" /із овчини/ наносять шкоду для здоров`я дівчат, оскільки вони не забезпечують необхідну підтримку стопи. Про це повідомляється в британській газеті "Дейлі телеграф".

Батьківщиною чобіт з овчини прийнято рахувати Австралію, тут вони з`явилися ще в X1X столітті. Саме звідси почалася історія цього взуття. Надалі її використовували в лижному спорті.

Але ортопеди вважають, що ці чоботи, популярні серед молоді, приводять до збільшення кількості людей /особенно дівчат/, які страждають від болів у ділянці колін і стоп.

Консультант ортопедичної хірургії Майк О`нейл підкреслює, що "через підошву стопа схильна до змін". Вона знаходиться в неправильному положенні, в результаті стегнова кістка також міняє своє місцеположення, що впливає на тазовий пояс - зрештою це приводить до проблем із спиною.

ami-tass.ru