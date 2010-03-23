"Акторська" дієта для швидкого схуднення

Наступна дієта називається «акторською». Триває вона чотири дні. Ви не їсте нічого, окрім рису, і не п`єте нічого, окрім томатного соку. Рис вариться без додавання солі або цукру. Хоча калорійність рису не можна назвати низькою, але зварений без додавання солі або цукру він має неприємний смак, і вживання даного продукту у великій кількості є складнуватим. А ось в останній, четвертий, день дієти протягом дня ви випиваєте пляшку вина. Одне з найприємніших закінчень дієти.

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