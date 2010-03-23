Куди поділися піддослідні жінки?

Дослідники ліків поскаржилися на брак піддослідних жінок.

Американські учені з`ясували, що в більшості клінічних досліджень спостерігається гендерний дисбаланс з переважанням учасників чоловічої статі, повідомляє Nature. Причому ця тенденція характерна як для досліджень на тваринах, так і для випробувань за участю людей.

Біолог з Університету Каліфорнії в Берклі (University of California, Berkeley) Ірвінг Цукер (Irving Zucker) проаналізував публікації в 42 наукових виданнях. За даними дослідження, статті в 8 з 10 розглянутих галузей науки описують дослідження з переважаючою кількістю учасників чоловічої статі.

Недолік учасниць жіночої статі спостерігається навіть при клінічних випробуваннях ліків, призначених для лікування хвороб, які частіше вражають жінок, наприклад, хронічних болів, депресії або аутоіммунних захворювань. Гендерний дисбаланс учасників найбільш характерний для досліджень у галузі неврології, де співвідношення чоловіків і жінок складає в середньому 5,5 до 1.

На думку учених, наукові журнали повинні вимагати від авторів статей у обов`язковому порядку указувати стать учасників дослідження. Спонсори наукових досліджень також можуть вплинути на гендерний склад випробовуваних, змінивши вимоги, що пред`являються до претендентів грантів.

medportal.ru