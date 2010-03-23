Про що сигналізують смакові пристрасті

Лікарі стверджують: організм краще знає, що йому необхідне. Шкода тільки, нам не завжди вистачає уважність і знання для розшифровки цих послань.

- Різка зміна смакових пристрастей, постійне бажання яких-небудь продуктів може сигналити про різні неполадки в організмі, - відзначає Ірина Тімофєєнко. - Якщо вас раптом потягнуло на кисле, то це може говорити про знижену кислотність шлунку. Таке частенько буває при гастритах з недостатньою секреторною функцією. Любов до пекучих страв може сигналити про те, що у вас «ледачий» шлунок, який поволі перетравлює їжу. Щоб справитися з навантаженням, йому потрібний стимул. А що може бути краще перцю? Зробіть гастроскопію і перевірте, чи все в порядку. Хоча потреба в гостренькому може також говорити про збільшення кількості «поганого» холестерину.

Пристрасть до сладенького свідчить про стрес і надмірні навантаження. Річ у тому, що глюкоза бере участь у виробленні гормону стресу - адреналіну. Тому при нервовому і розумовому перенапруженні цукор витрачається швидше і організм постійно вимагає все нової порції. У такій ситуації краще обмежитися чорним шоколадом і подумати, як змінити своє життя, щоб менше нервувати.

Любите щедро присолити їжу? Можливо, у вас проблеми з сечостатевою системою: цистит, простатит, запалення придатків і т.д.

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