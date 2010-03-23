Дієта 102-річного довгожителя

«Взагалі-то Господь заборонив мені розкривати секрети довголіття, - хитро жмуриться 102-річний житель ПАР Піт Шольц. - Але так і бути, вам я скажу: вся справа в міліпапі (каша з кукурудзяного борошна). Часник я зазвичай поглинаю цілими головками. А кращі ліки - стаканчик мампура (бренді домашнього приготування)».

Старина Піт, як його прозвали сусіди по містечку Зіруст на заході ПАР, відрізняється хорошим відчуттям гумору, що, швидше за все, теж важливий доданок довголіття, передає «Newsru.com».

Це допомогло йому бадьоро прокрокувати по довгому і нелегкому життю, до цих пір обходячись без інвалідного візка. Він обминає пігулки.

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