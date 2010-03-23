Головлікар київської поліклініки спростовує звинувачення колективу

Призначена в лютому цього року головний лікар дитячої стоматологічної поліклініки Дніпровського району Києва Наталія ШАПКА спростовує всі звинувачення на свою адресу з боку трудового колективу медичної установи.

Про це Н.ШАПКА заявила сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяви лікарів і представника профспілки поліклініки, озвучені вчора на прес-конференції.

Зокрема, Н.ШАПКА спростувала слова медиків про те, що їм затримували виплату зарплати й про борги поліклініки. Вона стверджує, що ні прокуратура, ні Головне управління охорони здоров`я, ні Управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту міськадміністрації не виявили порушень у роботі бухгалтерії поліклініки й порушень у її роботі.

За словами Н.ШАПКИ, в поліклініці були фінансові проблеми через недофінансування з держбюджету, що підтверджується документально.

З приводу боргу Н.ШАПКА зазначила, що банківський рік закривається 25 грудня, а в поліклініку вона прийшла працювати (спочатку на посаду заступника головлікаря по медчастині) 3 грудня 2009 року. «Відповідно, час моєї роботи в 2009 році становив максимум два тижні», - сказала вона.

Також Н.ШАПКА заявила, що ніякої премії в стоматполіклініці собі не призначала й не отримувала. «І якби я мала таке нахабство й бажання отримати якусь премію або щось вище штатного окладу, я б не змогла цього зробити, тому що всі рахунки, в тому числі й по спецрахунку, проводяться обов`язково через казначейство. Відповідно, казначейство ніколи б не погодилося на таку виплату, що перевищує мій штатний оклад», - сказала Н.ШАПКА.

Вона додала, що ще жодного разу не отримувала заробітну плату в цій поліклініці, більш того, її навіть не нараховано в принципі, а також ще не активована зарплатна банківська картка.

Коментуючи звинувачення лікарів і профспілки у вимаганні грошей за дозвіл працювати на бюджетній ставці, вона сказала: «Я можу заявити, що ні з кого з лікарів не вимагала гроші й не маю в цьому необхідності».

За словами Н.ШАПКИ, вона не має права скорочувати бюджетні ставки або кількість людей, які працюють на них. За її інформацією, навпаки декілька лікарів було прийнято на роботу на вільні ставки.

Крім того, головлікар спростувала звинувачення в намірах віддати в приватні руки площі поліклініки. Н.ШАПКА сказала, що про продаж не може бути й мови, а питання оренди приміщень вирішує Київська міськадміністрація і Київрада.

Вона також підкреслила, що за час роботи в поліклініці не вступала в конфлікти з лікарями та іншими працівниками поліклініки, не застосовувала фізичну силу й ні на кого не чинила тиску.

Н.ШАПКА також підтвердила УНІАН свій родинний зв`язок із заступником голови КМДА Володимиром ГОЛОВАЧЕМ.

«Всі є чиїмись дітьми, й мені не соромно сказати прямо, що «так», я дійсно є дочкою Володимира ГОЛОВАЧА, але при цьому моя діяльність як головного лікаря й лікаря в першу чергу, а я є лікарем, перш за все, ніяк не пов`язана з діяльністю, яку як посадовець виконує Володимир Володимирович. І я йому не підпорядковуюся», - підкреслила Н.ШАПКА.

Як повідомляв УНІАН, учора на прес-конференції представники трудового колективу дитячої стоматологічної поліклініки Дніпровського району Києва зажадали від міських властей скасувати рішення про призначення Н.ШАПКИ на посаду головного лікаря поліклініки й заявили про низку порушень в її роботі.