У Києві заборонили вуличний продаж квасу з бочок

Головне управління торгівлі Київської міської державної адміністрації вирішило заборонити в місті вуличний продаж квасу з бочок.

Про це пише газета “Сегодня” з посиланням на заступника начальника главку торгівлі Василя ПІЛЯВОЗА.

Рішення, за його словами, прийнято виходячи з минулорічних перевірок СЕС, які показали, що така торгівля не відповідає санітарним нормам.

«Дозволятимемо продаж квасу лише в закритих ємностях - у пляшках або кегах, приміром. Як пиво в барах розливають. Будуть спеціальні кіоски», - повідомив В.ПІЛЯВОЗ.

Він сказав, що квас у кегах уже почала випускати компанія «Оболонь». Але скільки коштуватиме напій, поки невідомо.

Газета нагадує, що літр бочкового квасу минулого року продавали за 1,2 грн.

Отримати коментарі на заводі «Росинка», якому належали всі бочки, виданню під час підготовки матеріалу не вдалося, але за неофіційною інформацією, вони вже закрили виробництво квасу у великих бочках.

«Сегодня» нагадує, що ще в травні минулого року співробітники мерії разом із СЕС провели рейд і виявили масу порушень: починаючи від відсутності дозволів на торгівлю й закінчуючи неохайним видом торговців. За бактеріологічними показниками лише 4 із 14 проб квасу відповідали нормам.