Два апарати "штучної нирки" заблоковані на митниці Борисполя

Президент американської компанії “Medical empire” Світлана БЕЛОКРИЛЕЦЬ закликає уряд України та Міністерство охорони здоров’я сприяти доставці в Запоріжжя дорогого медичного обладнання - два апарати “штучна нирка “Cobe Syntrysystrem 3», яке було ввезено в Україну 2 березня.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, йдеться про гуманітарну допомогу із США, яка має бути передана Запорізькій міській лікарні №5. Вона зазначила, що ці апарати заблоковані в митній зоні аеропорту “Бориспіль”.

Виконавчий директор компанії “Medical empire” Валерій ПАНЧЕНКО зазначив, що ця гуманітарна допомога здійснюється в рамках благодійного проекту “Здорова нація”. Він повідомив, що на сьогодні в Україні - понад 25 тисяч людей з нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу. В аеропорту “Бориспіль” “нас закликають заплатити всі митні збори, а також за зберігання вантажу на території “Борисполя”, але оскільки йдеться про гуманітарну допомогу, то на якій підставі ми повинні це робити?”, - наголосив він.

У свою чергу головний редактор журналу “Сosmo lady” Тетяна КРАЄВА підкреслила, що уряду та МОЗ України необхідно зробити все для того, щоб обладнання, яке необхідне багатьох хворим людям в Україні, було доставлено в досить непростий з екологічної точки зору регіон, щоб воно все таки запрацювало. За її словами, цьому мають посприяти в структурах влади України.