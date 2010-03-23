Фонд Ахметова проводить акцію з виявлення туберкульозу

З 25 березня по 30 квітня, за ініціативи Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” та за підтримки Київської міської держадміністрації, у Києві пройде акція з безкоштовного та анонімного обстеження на туберкульоз мешканців та гостей столиці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» Благодійного фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України» Тетяна БІЛИК.

За її словами, подібна акція проходить у Донецькій області, де вже обстежилося близько 10 тисяч осіб.

“У Києві обстеження будуть здійснювати лікарі та лаборанти у флюоромобілі, що обладнаний сучасною апаратурою. Людина, зайшовши у автомобіль, зможе безкоштовно і абсолютно анонімно обстежитися і отримати результат (готовий знімок у конверті) вже за кілька хвилин. Найсучасніше медичне обладнання флюоромобіля дає змогу виявляти не лише туберкульоз, а й онкологію, захворювання серця”, – зазначила Т.БІЛИК. За її словами, якщо буде виявлена патологія, людині нададуть консультацію щодо подальших дій.

Основними завданнями цієї акції, за словами Т.БІЛИК, є, насамперед, інформування людей щодо проблем туберкульозу, підвищення загальної культури у ставленні до власного здоров’я, а також реальна допомога тим, хто хотів, але не мав можливості виявити цю проблему і вчасно пролікуватися.

“Більшість людей користуються громадським транспортом, купують продукти у магазинах, на базарах. У цих місцях дуже часто працюють люди, хворі на туберкульоз, але часто, з певних причин, вони не мають чи бажання, чи можливостей пройти обстеження”, – сказала Т.БІЛИК.

Т.БІЛИК підкреслила, що боротьба з туберкульозом є одним з головним пріоритетів діяльності Фонду Р.АХМЕТОВА “Розвиток України”, оскільки держава сама неспроможна впоратися з епідемією цієї інфекційної хвороби.

“Сьогодні ситуація в країні стабілізувалася, але епідемія - це епідемія, під загрозою - групи ризику і звичайні люди. “Розвиток України” реалізує програму “Зупинимо туберкульоз” на двох рівнях - у Донецькій області (навчаємо лікарів, робимо ремонт медичних закладів, закуповуємо обладнання і препарати) й на національному рівні. Ми націлені на вирішення ключових проблем і системні зміни, але виникають питання, коли ми не можемо чекати системних змін і треба діяти вже зараз. Ми раді, що домовилися з Київською міською держадміністрацією, і сподіваємося, що й у подальшому проведемо низку спільних заходів та акцій”, – підкреслила Т.БІЛИК.

У свою чергу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що у Києві проводиться робота з подолання епідемії туберкульозу і є позитивні результати.

“Фонд Р.АХМЕТОВА “Розвиток України” запропонував провести цю акцію в Києві, щоб привернути увагу киян та гостей столиці до проблем туберкульозу. Виділено 11 конкретних місць у Києві, де є найбільші скупчення людей. Саме там флюоромобіль стоятиме по кілька днів”, – зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, починаючи з 2006 року, ситуацію з поширенням туберкульозу в столиці вдалося відносно стабілізувати.

“Однак, незважаючи на зниження показників захворюваності за останні роки, ситуація залишається складною, з’являються нові виклики. Ми долучаємо до роботи у столиці фтизіатрів – дуже дефіцитну медичну професію. Лікарям-фтизіатрам ми надаємо соціальне житло, виділено 20 квартир службового житла, щоб залучити у київську медицину й молодих фахівців. Київ - одне з небагатьох міст, де лікування туберкульозу заохочується – видаємо пацієнтам харчові набори”, – сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.