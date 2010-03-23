В Узбекистані лікарі заразили на ВІЛ-інфекцію 147 дітей

Майже 150 дітей в Узбекистані були заражені ВІЛ-інфекцією з вини медичного персоналу, повідомляє "Фергана.Ру".

Незважаючи на те, що випадки зараження дітей були зафіксовані в 2007-2008 роках, широкого розголосу ці факти отримали лише в березні 2010 року.

У розпорядженні видання опинився документальний фільм, знятий Узтелерадіокомпаніею на замовлення Наманганської обласної прокуратури республіки після того, як відбулися суди над медиками, причетними до зараження. Судові засідання проходили в закритому режимі, а документальний фільм так і не був показаний по телебаченню.

Згідно з викладеними у фільмі фактами, у 2007-2008 роках 147 дітей були заражені ВІЛ-інфекцією з вини працівників медустанов Наманганської області. Причиною масового зараження стало використання нестерильних медичних інструментів. Крім того, були виявлені випадки фальсифікації та знищення медичних документів про стерилізацію обладнання. Відносно медпрацівників були порушені кримінальні справи.

На момент передання справ до суду в січні 2009 року померли 14 заражених ВІЛ дітей. Під час закритих судових засідань 12 з 13 засуджених співробітників медустанов Наманган отримали від п`яти до восьми років. Крім того, було засуджено дев`ять лікарів і лаборантів з лікарень Наманганської області.

Журналісти намагалися привернути увагу громадськості до інциденту ще в 2008 році. Проте влада відмовилися йти на контакт зі ЗМІ. Звернення журналістів МОЗ, МВС та Генпрокуратури республіки не дали результату.

"Фергана.Ру" вважає, що влада продовжує приховувати випадки зараження дітей ВІЛ-інфекцією. Зокрема, ЗМІ не повідомили про кримінальну справу, порушену стосовно співробітників лікарні в Андижані, які також використовували нестерильне обладнання.

medportal.ru