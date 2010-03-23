Виробника сиропа від кашлю оштрафували на мільйон гривень

Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати австрійську компанію Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG на 1 мільйон гривень за розповсюдження оманливої рекламної інформації про лікарський засіб «Лазолван». Про це proUA повідомили в прес-службі АМКУ.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 16 березня.

Як встановив АМКУ, австрійська компанія Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG проводила у 2009 році в Україні низку рекламних акцій щодо просування лікарського засобу «Лазолван», у рамках яких замовила виготовлення рекламного ролику, який транслювався на українських телеканалах. У цьому ролику поширювалося твердження: «Кашель вилікує вам, звільнить подих - Лазолван». Цей слоган подавався як у звуковому, так і у візуальному вигляді, посилюючи рекламний ефект. Крім того, у ролику додавалося посилання на реєстраційні посвідчення Міністерства охорони здоров’я.

За висновками розслідування АМКУ, поширювана рекламна інформація щодо фармацевтичних властивостей препарату «Лазолван» є неточною і такою, що вводить в оману споживачів. На думку комітету, у споживачів створювалося враження, що цей лікарський засіб повністю лікує гострі та хронічні захворювання дихальних шляхів: грип, простуду, гострий та хронічний бронхіт, пневмонію.

Насправді, відзначають в АМКУ, «Лазолван» є мукалтичним засобом і вживається для полегшення відхаркування мокротиння та для секретолітичної терапії, що зменшує прояв таких простудних симптомів.

За порушення конкуренційного законодавства у вигляді поширення оманливої реклами передбачений штраф до 5% річного обороту компанії-порушника.

Компанія Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, що входить до групи компаній Boehringer Ingelheim, відповідає за продаж, просування та поширення фармацевтичної продукції компанії Boehringer Ingelheim (зокрема лікарського засобу «Лазолван») в Україні. Крім того, австрійська компанія безпосередньо укладає договори купівлі-продажу та дистриб’юторські договори з оптовими українськими покупцями, що реалізують продукцію групи компанії Boehringer Ingelheim.

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