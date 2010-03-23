Чернігівщина: хворих на туберкульоз поменшало

На Чернігівщині за рік скоротилася захворюваність та смертність від туберкульозу.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики, у 2009 р. в області діагноз активний туберкульоз уперше встановлено 817 хворим, що становить 73,8 випадки у розрахунку на 100 тис. населення (проти 82,8 у 2008 р.). Узято на облік 14 дітей (на одну дитину менше, ніж у 2008 р.).

Найпоширенішою формою був активний туберкульоз легенів: діагноз цієї хвороби в минулому році встановлено 724 хворим (у 2008р. – 833), у т.ч. 9 дітям.

На кінець 2009 р. кількість осіб з усіма формами активного туберкульозу, які перебували під наглядом лікувально-профілактичних закладів, зменшилася на 79 і становила понад 2000 хворих – розповсюдженість туберкульозу становила 188 осіб на кожні 100 тис. населення. За минулий рік від туберкульозу померли 193 особи (161 чоловік та 32 жінки), що на 16,5% менше, ніж у 2008 р. Рівень смертності в розрахунку на 100 тис. жителів скоротився з 20,5 до 17,3.

Ситуація з туберкульозом в області не обмежується лише медичною проблемою. На рівень захворюваності та смертності від цієї хвороби впливає ряд факторів, один з яких – розповсюдження ВІЛ-інфекції. ВІЛ-асоційований туберкульоз на кінець року зареєстрований у 153 хворих, що на 11 більше, ніж у 2008 р. Упродовж минулого року 46 хворих на активний туберкульоз померли від СНІДу.